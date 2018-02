Elezioni 2018, Salvini: "Allarme fascismo? Surreale". Berlusconi si smarca

Salvini: allarme su fascismi surreale, agitato da parte politica

"Questa cosa incredibile dell'allarme fascismo, del ritorno dei fascismi, dell'ondata delle camice nere mi sembra surreale agitata da una parte politica che in sei anni ha dimostrato il suo nulla". Lo ha detto il segretario leghista Matteo Salvini intervenendo a 'Radio 1'. " Io onestamente non temo il ritorno di fascismi comunismi sono democratico, sono non violento adoro la liberta' di pensiero e di parola".

Berlusconi: eccessivo Salvini su mani sinistra sporche sangue

"No. E' un'espressione, come lui usa spesso, un po' eccessiva". Cos' Silvio Berlusconi, a Agora' su rai3, a chi gli chiede se davvero, come dice il leader della Lega, la sinistra abbia 'le mani sporche di sangue' per i fatti di cronaca nei quali, in qualche modo, viene tirato in ballo il dossier immigrazione.