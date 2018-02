Elezioni 2018, Silvia Vono candidata M5s. Ma prima è stata con Di Pietro e Pd

Elezioni 2018, scoppia il caso di Silvia Vono: candidata M5s ma ex Pd

Silvia Vono, avvocatessa, è la candidata del M5S, al Senato, nel collegio uninominale di Catanzaro-Vibo Valentia. Ma, qualche anno fa, ha presieduto il circolo locale di "Italia dei Valori" di don Tonino Di Pietro, 67 anni, e poi è stata assessora, a Soverato, nella giunta, guidata dal Sindaco, Ernesto Alecci, 41 anni.

Nel 2014, alle ultime regionali, Vono ha sostenuto la candidatura della democrat Flora Sculco, di Crotone, che, eletta con 9320 voti, è l'unica donna dell'assemblea calabrese. Flora è la figlia di don Enzo Sculco, ex sindacalista e influente esponente della Margherita di "Cicciobello" Rutelli, 64 anni, che venne condannato a quattro anni di reclusione per il reato di concussione, in relazione ad alcune vicende, risalenti alla fine degli anni '90, quando era vicepresidente della Provincia di Crotone. 3 anni fa, dopo essersi avvicinata al partito di Renzi, 42 anni, la Vono ha sostenuto di nuovo Alecci, mancando, per pochi voti, l'elezione in Consiglio comunale.



E, in questa campagna, l'ex assessora competerà proprio con il "suo"Sindaco, che è stato inserito dal Pd al terzo posto del listino plurinominale alla Camera, nella circoscrizione Calabria Sud. Eppure il regolamento del movimento di Gigino Di Maio, 31 anni, circa l'imbarco nelle liste dei candidati, all'articolo 2, prevede, espressamente, che i selezionati non abbiano "partecipato a elezioni, di qualsiasi livello, nè abbiano svolto mandati elettorali o ricoperto ruoli di amministratore e/o componente di giunta o governo, con partiti diversi dal M5S, a far data dal 4 ottobre del 2009". Un caso analogo a quello dell'aspirante, calabrese, al Senato è segnalato a Bagheria, dove la candidata all'uninominale, negli anni scorsi, è stata assessora con il Pd...



"Ad oggi-ha scritto un grillino a un sito calabrese, iacchite.it- il M5S non si differenzia più in nulla: ha i suoi riciclati, ha i suoi privilegi, ha i suoi fallimenti, ha i suoi alleati impresentabili. Insomma dov’è la grande novità del M5S ? Nessuna. Forse, si differenzia in una cosa: il suo staff e i suoi adepti più stretti inondano la rete di una marea di bufale e falsità, che attirano l’ignoranza spesso incolpevole di tanti utenti ignari.... Oggi il M5S rappresenta la peggiore partitocrazia che, ieri, diceva di combattere".