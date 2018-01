CasaPound scagionata davanti all'Antimafia. Di Stefano: Mai rapporti coi clan

CasaPound in festa. "La commissione parlamentare Antimafia si è riunita su richiesta di CPI e le più alte cariche dello Stato hanno confermato alla Presidente Rosy Bindi che non esiste alcun tipo di rapporto tra il nostro movimento e i clan malavitosi" questa la dichiarazione di Simone Di Stefano, segretario nazionale di CasaPound e candidato premier, resa a Canale Italia 53 durante una diretta televisiva.

La rivelazione esplosiva arriva dopo due mesi di gogna mediatica e di processi improvvisati contro CasaPound, accusata di avere rapporti con i clan malavitosi, in primis quello che farebbe capo alla famiglia Spada di Ostia.

CasaPound, dunque, scagionata dalle accuse di collusione con la mafia, si appresta ad affrontare le ultime settimane di campagna elettorale con un pesante fardello in meno e con uno slancio tutto nuovo che potrebbe decisamente portarli in Parlamento con lo stesso Di Stefano, e in Regione Lazio con il candidato Governatore Mauro Antonini.