Elezioni 2018: “So come risollevare l'Italia” L'ex attore porno se ne intende

Star televisive, anchorman, stelle dello sport, militari, vittime della mafia, accademici e giornalisti. E' un pieno di personalità, molte di loro già note nello showbiz, quello che si appresta ad entrare nel prossimo parlamento. C'è anche Ettore Guido Basiglio Ribaudo, oggi consulente con un passato da attore porno. Ed è pieno di proposte per “risollevare” l'Italia.

Candidato sia all’uninominale che al proporzionale nella circoscrizione di Gorizia con la lista Rinascimento-Mir, quella ideata dall'imprenditore modenese Gianpiero Samorì.

Parlantina veloce, palermitano, classe 1966, arrivato in Friuli nel 1987 come ufficiale di fanteria, abita a Cormons, cittadina di 7000 abitanti in provincia di Gorizia ed è consulente per la Geonordest di Belluno e precisamente per una star up che ha sede ad Udine.

Ettore Ribaudo: L'Italia ha un debito enorme.; potremmo vendere il patrimonio immobiliare inutilizzato dello Stato che ammonta a 250 miliardi di euro per ridurlo.

E lei creda ci sia mercato con questa crisi?

Abbiamo venduto tanto del nostro patrimonio. Il Paese è stato svenduto. Almeno servirebbe a qualcosa. Se non fosse stato per Sgarbi che ci ha tradito... (si rammarica)

Spieghi meglio

Per un collegio sicuro con Forza Italia a Pomigliano d'Arco ha lasciato la nostra forza politica. Abbiamo deciso di ritirarci e presentato liste solo in Friuli e Campania (ci sono state due deroghe alla volontà di non presentarsi con l'uscita di scena del critico d'arte, ci ha confermato il responsabile del Mir-Rinascimento Gerardo Meridio, ndr).

Altri progetti che sta portando avanti?

Il 14 luglio 2014 ho parlato dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese alla commissione finanza in parlamento. Noi viviamo di questo tipo di aziende. Non bastano le fideiussioni delle imprese per avere del credito. Ti chiedono anche quelle personali. Non si può andare avanti cosi. Dobbiamo rinegoziare le regole di Basilea III (i nuovi regolamenti internazionali per la gestione del rischio bancario, ndr) per risollevare l'economia .

Ho letto il suo curriculum: lei è un ex attore porno...

Si è vero, ma il porno non è un mercato che può risollevare la nostra economia oramai (ride). Costa troppo girare film in Italia.

Ma dal porno alla politica come si arriva?

Sono cose che ho fatto tanti anni fa. Per un anno e mezzo e per divertimento. Film amatoriali per la società CentoxCento, giravamo soprattutto in Ungheria ma anche in Italia. Le ragazze lì sono molto belle. Ma faccio altro da tanti anni

Ma avrà particolari capacità amatorie...

Mi avvolgo della facoltà di non rispondere.

Ah, quindi le misure...

Mi avvalgo della facoltà....vabbè 24 cm. Per risollevare l'economia dell'Italia, ecco. Sto al gioco. Ma ora dobbiamo parlare di contenuti. Ecco... un settore che potrebbe servire è quello della prostituzione, legalizzandola. Ha ragione Salvini quando dice che l'erario incasserebbe 4 miliardi. Perché non farlo quindi.

Esperienze politiche passate?

Sono stato nel Msi, in An, nel Pdl, in Forza Italia con tessera gratuita e ora nel Mir-Rinascimento.

Per questa tornata ci presenteremo solo in poche regioni. Peccato. Ma non molliamo la presa.