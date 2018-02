Elezioni 2018, sondaggi: centrodestra avanti, maggioranze senza numeri

Elezioni 2018, ultimi sondaggi: centrodestra avanti ma maggioranze senza numeri

Il centrodestra e' la coalizione in testa nelle intenzioni di voto, mentre M5s risulterebbe al primo posto come partito, ma entrambi non raggiungerebbero il numero di seggi sufficienti per formare un governo; ed anche altri governi che nascerebbero da altro tipo di alleanze post elettorali non avrebbero la maggioranza nelle due Camere, comprese le larghe intese tra Forza Italia e Pd. E' quanto emerge da un sondaggio Ixe' con le intenzioni di voto al primo febbraio. Secondo la rilevazioni, le intenzioni di voto sono le seguenti, rispetto alle precedenti del 25 gennaio: M5s 28,7 (-0,5) Pd 22,0 (+0,2) CP 0,8 (-0,1) Insieme 0,4 (-0,3) +Europa 2,6 (+0.6) Leu 7,3% (+0,3) Fi 17,0 (+0,3) Lega 11,5 (-0,4) Fdi 4,3 (-4,1) McI 2,0 (-0,2) altri c.destra 0,5 (+0.3) Altri 2,9 (-0,1)

Elezioni 2018, ultimi sondaggi: ecco la divisione in seggi

Per quanto riguarda la traduzione in seggi, il Centrodestra otterrebbe 290 deputati, M5s 172, il Centrosinistra 134 e Leu 30. Al Senato il Centrodestra avrebbe 150 senatori, M5s 84, il centrosinistra 65 e Leu 14. Guardando i seggi dei singoli gruppi, risulterebbero privi dei seggi sufficienti - in base a queste intenzioni di voto - le alleanze che vengono tradizionalmente indicate: l'alleanza Pd-Fi avrebbe 252 deputati e 123 senatori; quella M5s-Lega 270 deputati e 130 senatori; i "Governo del Presidente" (tutto il centrosinistra, Leu e Fi) 298 deputati e 147 senatori. Hanno risposto che andranno sicuramente a votare il 59,3% degli intervistati; l'8% non andra' sicuramente alle urne e il restante 32,7% e' indeciso. La rilevazione e' un sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione casuale probabilistico stratificato di 1.000 soggetti maggiorenni (su 8.971 contatti complessivi), di eta' superiore ai 18 anni.