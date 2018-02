Elezioni 2018 sondaggi Centrodestra, Lega o Forza Italia? Ecco chi Ã¨ in testa

Elezioni 2018 sondaggi Centrodestra avanti. Il Centrodestra, seppur variegato e con toni molti diversi al suo interno, è sicuro di poter vincere le elezioni del 4 marzo. In Forza Italia sperano davvero di essere il primo partito della coalizione anche se negli ultimi giorni si registra una certa debolezza del partito di Silvio Berlusconi. Il 18% per gli azzurri pronosticato da alcuni istituti sembra lontano e il timore è quello del sorpasso da parte della Lega, ormai certo nel Nord e soprattutto in Veneto dove il Carroccio potrebbe triplicare FI. Berlusconi tiene bene al Centro-Sud, Sicilia in testa. Incognita Sardegna. La Lega di Salvini, nonostante sia indietro nei sondaggi ufficiali, è sicura di poter essere il primo partito del Centrodestra sfondando anche nel Mezzogiorno. Ottimismo nelle Regioni rosse, nettamente davanti a Forza Italia, ma anche in area lontana dal Nord come la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. Alcuni sondaggi, ad esempio, davano la Lega intorno al 5-6% in alcune zone della Campania. Un risultato sicuramente soddisfacente. Il Nord dovrebbe confermarsi a trazione leghista con qualche incertezza nelle grandi città come Torino e Milano. Fratelli d'Italia spera di superare il 5% ed è forte soprattutto nel Lazio (intorno al 13-15%). Preoccupazione per il risultato al Nord (timori meno forti in Lombardia e più sentiti in Veneto) mentre al Sud il dato dovrebbe essere complessivamente buono. Noi con l'Italia-Udc parte con l'obiettivo di superare lo sbarramento del 3% per avere seggi nel proporzionale e il sogno è quello di scavalcare Fdi. Molto forte in certe zone del Centro-Sud ma anche in Friuli e in Piemonte. Tre per cento alla portata. Elezioni 2018 sondaggi Centrodestra avanti.