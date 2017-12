Elezioni 2018, sondaggi convincono la quarta e quinta gamba a correre uniti

Fitto, Lupi, Tosi e gli altri big di Noi con L'Italia si arrendono alla dura legge dei numeri. Le percentuali sotto i tre punti hanno spinto centristi e fittiani a correre uniti. L'accordo sui collegi non sarà facile, ma non c'è altra scelta. Noi con L'Italia viene dato all'1 per cento da alcuni sondaggisti.

Ruggeri aveva avvertito Fitto. "Li hanno guardati i sondaggi?"- si era chiesto, quando avevano annunciato la nascita di un nuovo partito da cui si era sfilato Quagliariello. Oggi viene reso noto l'accordo. "Cesa, De Poli, Fitto, Lupi, Romano hanno siglato oggi un patto politico tra Noi con l'Italia e l'Udc.

"Nasce un nuovo soggetto politico, in grado di raccogliere le sfide che ci attendono, di dare rappresentanza e voce ad un elettorato di centrodestra, e di interpretare al meglio la tradizione liberale e popolare - spiegano i protagonosti in un comunicato - L’intesa raggiunta stamane dopo un incontro tra Lorenzo Cesa,Antonio De Poli per l’Udc, Raffaele Fitto, Maurizio Lupi e Saverio Romano per Noi con l’Italia, costituisce un traguardo importante per il Centro che si presenta unito e competitivo. Una dimostrazione tangibile di umiltà’ e di lungimiranza politica ma soprattutto di amore per il Paese, lacerato da tensioni e conflitti ma capace di risollevarsi nei momenti difficili. Un progetto inclusivo, aperto alle forze di Centro che si riconoscono in questi valori ed è per questo che Fitto e Cesa sono stati incaricati di tenere incontri per rafforzare questo progetto". In altre parole, la salvezza delle proprie squadre è nell'unione e negli accordi collegio per collegio. Con una federazione è salvo il simbolo dello scudocrociato, ma torna in campo anche il patto federativo con Idea di Quagliariello. Quarta e quinta gamba non possono correre da sole: uniti si sopravvive al Rosatellum.