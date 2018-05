Elezioni 2018 sondaggi Lega boom. Cdx a un passo dalla maggioranza. Dati choc

Elezioni 2018 a luglio? Come finiranno? Affaritaliani.it ha condotto un sondaggio lampo, oggi 07 maggio, in collaborazione con il ricercatore Alessandro Amadori (rilevazione basata sulla metanalisi previsionale). Il Centrodestra, nonostante si rivoti con lo stesso sistema del 4 marzo, è a un passo dalla maggioranza di seggi in Parlamento.

Vediamo i risultati. Il Centrodestra nel suo complesso si attesta tra il 39 e il 41% (oltre quota 40 c'è la concreta possibilità di avere i numeri per governare, in base al Rosatellum). Fortissima avanzata della Lega tra il 21 e il 24%. Forza Italia non crolla e perde lievemente attestandosi tra il 12 e il 14%. Fratelli d'Italia stabile tra il 3 e il 5%. Altri di Centrodestra tra lo 0 e il 2%.

Il Movimento 5 Stelle in leggera contrazione rispetto al 4 marzo tra il 31 e il 33%.

Il Centrosinistra nel suo complesso si attesta tra il 21 e il 25%. Pd stabile (17-21%), +Europa tra l'1 e il 3%, stessa forchetta per gli altri partiti di Centrosinistra.

Liberi e Uguali tra il 2 e il 4% (stabile).

Altri partiti e altre formazioni politiche complessivamente tra l'1 e il 3%.