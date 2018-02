Elezioni 2018 sondaggi Liberi e Uguali non decolla e perde voti a sinistra

Elezioni 2018 sondaggi Liberi e Uguali. La formazione politica guidata da Pietro Grasso si muove con difficoltà verso il voto del 4 marzo. I sondaggi non si schiodano dal 5-6%, nettamente sopra la soglia del 3% ma lontanissimi da quel 10% auspicato nel momento della costituzione della lista. LeU sarebbe abbastanza forte in alcune zone a macchia di leopardo e senza un trend ben preciso. L'impressione è che al momento, seppur non trattandosi di un flop, la scommessa potrebbe non essere vinta soprattutto se intesa come recuperare ex elettori Pd andati nell'astensione o ai 5 Stelle. LeU subisce anche la concorrenza a sinistra. Non tanto da parte di Potere al Popolo, la lista di cui fa parte Rifondazione Comunista data intorno allo 0,5-0,6%, ma soprattutto per l'ascesa del Partito Comunista di Marco Rizzo, l'unica falce e martello presente sulle schede il 4 marzo. Il Pc di Rizzo sarebbe già intorno al 2% nazionale e potrebbe "vedere" la soglia del 3%. Elezioni 2018 sondaggi Liberi e Uguali.