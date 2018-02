Elezioni 2018 sondaggi M5S ancora in crescita. Pd tonfo. Tutti i numeri

Il Centrodestra arretra dello 0,5% secondo l'ultimo sondaggio Swg sulle intenzioni di voto. In una settimana è scesa dal 36,7 al 36,2%. In lieve calo Forza Italia e Lega, perdita più consistente per Fratelli d'Italia. Perde terreno anche il Pd (-0,3%). Ancora in rialzo il Movimento 5 Stelle, dal 27,8% al 28,4. In calo Liberi e Uguali. LA TABELLA CON I NUMERI E LE VARIAZIONI.