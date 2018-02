Elezioni 2018 sondaggi M5S sotto il 30%. Primo partito ma delusione al Nord

Elezioni 2018 sondaggi Movimento 5 Stelle. I grillini sono sicuri di essere il primo partito nel proporzionale e di battere di diversi punti il Partito Democratico. Ma il Centrodestra unito (per modo di dire) è molto lontano. Difficile fare il 30%, l'ipotesi ottimistica è quella del 26-27% anche se il timore è quello di fermarsi intorno al 25% o anche sotto. In termini di collegi, non facendo alleanze elettorali, i 5 Stelle rischiano di portare a casa pochi seggi uninominali. I pochi vincenti, forse nemmeno una decina massimo 15 tra Camera e Senato, sarebbero tutti in Sicilia e in Sardegna. A rischio anche Di Maio nella sfida con Sgarbi, mentre Paragone ha pochissime chance nella leghista Varese. Il M5S teme un risultato particolarmente deludente al Nord. Sarebbe addirittura sotto il 20% in Veneto, Friuli e Lombardia. Intorno al 20% in Piemonte e Liguria. Elezioni 2018 sondaggi Movimento 5 Stelle.