Elezioni 2018 sondaggi Pd crollo al 20%, flop LeU. Vola il Partito Comunista

Elezioni 2018 sondaggi. Elezioni 2018 sondaggi Pd crollo. In ambienti politici circolano indiscrezioni in base alle quali il Partito Democratico nei sondaggi riservati sarebbe crollato al 20%. Non solo, anche Liberi e Uguali sarebbe in difficoltà non oltre il 6%. E a crescere a sinistra non sarebbe la lista Potere al Popolo, promossa da Rifondazione Comunista e dai centri sociali, che non arriverebbe nemmeno all'1% e sarebbe ferma intorno allo 0,5. La vera sorpresa di queste elezioni politiche potrebbe essere la lista del Partito Comunista guidato da Marco Rizzo, l'unica che si presenta con la storica falce e martello. Il Pc potrebbe già essere quasi al 2%, molto forte nella Torino di Rizzo ma anche a Milano, in Emilia Romagna, in Toscana, a Roma e in alcune zone del Sud. Tanto che il raggiungimento del 3% da parte del Partito Comunista viene dato come "possibile".

Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista