Elezioni 2018 sondaggi Pd crollo, meno seggi del M5S anche con i partitini

Elezioni 2018. Elezioni 2018 sondaggi. In base agli ultimi sondaggi sulle elezioni politiche del 4 marzo usciti negli ultimi giorni, in termini di seggi e considerando sia la parte proporzionale sia quella maggioritaria, il Centrodestra a quattro gambe ha in questo momento i numeri in Parlamento per poter governare. L'alleanza Forza Italia-Lega-Fratelli d'Italia-Noi con l'Italia Udc si attesta su quota 320 deputati a Montecitorio e 162 senatori a Palazzo Madama, grazie alla conquista del 70-71% circa dei collegi uninominali e al raggiungimento del 39% circa come coalizione nella parte proporzionale.



Movimento 5 Stelle fermo a quota 145 parlamentari alla Camera e a una settantina al Senato ma comunque davanti al Partito Democratico e alla mini-coalizione di Renzi (Civica Lorenzin-Insieme-PiùEuropa) che si ferma a 135 deputati e a 66-67 senatori. Liberi e Uguali, a quota zero nel maggioritario, al momento è intorno a 18 parlamentari alla Camera e a 8-9 al Senato. I restanti seggi vanno agli eletti all'estero e alle minoranze linguistiche di Alto Adige e Valle d'Aosta. Vedremo nelle prossime settimane di campagna elettorale se il Centrodestra sarà in grado di aumentare la maggioranza risicata o se invece ci sarà un recupero di M5S, Pd o Liberi e Uguali.