Elezioni 2018 sondaggi Pd crollo, Pd crollo al 20%. Pd elezioni sondaggi: dati

Elezioni 2018 sondaggi Pd crollo. Nel Partito Democratico la preoccupazione è forte. Lontanissimo il 40% delle Europee 2014, anni luce, ma anche il 25%. Il vero timore di Matteo Renzi e dei leader del Pd è quello di scendere pericolosamente verso quota 20%. Gli ultimi sentiment danno i dem intorno al 22% con una flessione particolarmente forte al Sud e nel Triveneto. Ma anche nelle storiche Regioni rosse la tenuta è a rischio. I collegi considerati sicuri nel Pd non sono più di 25 tra Camera e Senato, massimo 30. E quasi tutti tra Emilia Romagna e Toscana. Preoccupazione anche per la performance delle liste minori alleate al Partito Democratico. Al momento nessuna di loro - Civica Popolare, Insieme e +Europa - sarebbe in grado di arrivare al 3%. La coalizione nel suo complesso sarebbe intorno al 25% con il rischio di perdere in moltissimi collegi uninominali. La vera paura, però, è quella di un Pd addirittura sotto il 20% e il trend negativo degli ultimi giorni non esclude questa ipotesi. Elezioni 2018 sondaggi Pd crollo.