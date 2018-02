Elezioni 2018, sondaggi Pd crollo. Pd perde seggi per colpa della Bonino

Elezioni 2018 sondaggi Pd crollo. Nessuno se lo aspettava, tantomeno nel Partito Democratico. +Europa di Emma Bonino ha praticamente raggiunto il 3% nei sondaggi in vista delle Politiche del 4 marzo. Una pessima notizia, l'ennesima, per Matteo Renzi. La legge elettorale prevede infatti che le liste in coalizione che restano sotto la soglia di sbarramento ma che superano l'1% non ottengano seggi nel proporzionale ma vadano ad incrementare la percentuale dei partiti con cui si presentano in coalizione.

Ed era proprio il piano del PD sia con +Europa sia con Insieme sia con Civica Popolare del ministro Lorenzin. Un modo per avere qualche seggio in più e tentare di superare i 5 Stelle che non hanno alleati. Ma se la Bonino davvero raggiungesse il 3% prenderebbe seggi anche nel proporzionale sottraendo così al Pd di Renzi 20-25 seggi tra Camera e Senato.

Ecco perché il leader dem ha cominciato a prendere le distanze dall'ex ministro degli Esteri e tra un po', dicono, comincerà ad attaccare con la litania del "voto utile" anche +Europa (seppur in alleanza) come ha già fatto con Liberi e Uguali. Storture della legge elettorale. Per il Pd l'intesa con la leader radicale rischia di essere un boomerang. Elezioni 2018 sondaggi.