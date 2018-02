Elezioni 2018 sondaggi Pd crollo. Sondaggi Pd crollo verso il 20%. Numeri choc

Elezioni 2018 sondaggi. Elezioni 2018 sondaggi Pd crollo. All'interno del Partito Democratico la preoccupazione in vista delle elezioni politiche del 4 marzo è molto alta. Lontanissimo ormai il 40% delle Europee del 2014, praticamente anni luce, ma anche il 25% di Bersani (quota minima per evitare la debacle). Il vero timore di Renzi e dei leader del Pd è quello di scendere pericolosamente verso quota 20%. Gli ultimi sentiment danno i dem intorno al 22% con l'ipotesi, drammatica, di crollare sotto il 20%.



Flessione particolarmente forte al Mezzogiorno. Il Pd viene dato sotto il 15% in Sicilia e sotto quota 20% in Puglia, Calabria e Campania. Percentuali molto basse anche in Molise e Abruzzo. Leggermente meglio solo in Basilicata. In Sardegna i dem sarebbero intorno ad un modesto 15%.



Ma anche nelle Regioni rosse la tenuta è a rischio. I collegi considerati sicuri nel Pd non sono più di 25 tra Camera e Senato, massimo 30. E quasi tutti tra Emilia Romagna e Toscana. In queste due Regioni il Pd potrebbe fermarsi intorno al 30%, quindi lontanissimo dalle percentuali 'bulgare' del passato. Sotto il 30% nelle Marche e in Umbria. Nel Lazio il Pd sarebbe sul 22% con un calo soprattutto nelle zone di Latina e Viterbo.



Al Settentrione la situazione per Renzi non è affatto migliore. Il Pd sarebbe sotto il 20% in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Male anche in Trentino. In Lombardia, dove si vota anche per le Regionali, si parla di un modesto 22-23% grazie a Milano, ma in diverse zone della Regione il risultato previsto è inferiore a quota 20%. Stessa situazione in Piemonte con un 22% circa ma a macchia di leopardo: in alcune zone il Pd sarebbe sotto il 20%. Male in Liguria dove i sentiment indicano un 17-18%. Elezioni 2018 sondaggi. Elezioni 2018 sondaggi Pd crollo.