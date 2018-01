Elezioni 4 marzo Centrodestra: ecco il programma in esclusiva e anteprima

Sono ore e giorni febbrili per il Centrodestra. Il tavolo per il programma - al quale partecipano Renato Brunetta, Paolo Romani e Paola Tommasi per Forza Italia; Massimiliano Fedriga, Armando Siri e Claudio Borghi Aquilini per la Lega; Fabio Rampelli e Giovanbattista Fazzolari per Fratelli d'Italia; Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa per Noi con l'Italia - sta lavorando alla stesura del testo che unirà le forze della coalizione alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

Affaritaliani.it pubblica in esclusiva la bozza in fase avanzata del programma comune del Centrodestra messa a punto nella prima riunione che si è tenuta oggi in tarda mattinata e successivamente rivista dalle varie forze politiche della coalizione. Il testo finale potrà subire qualche leggera modifica, ma quanto pubblicato sono le fondamenta del programma elettorale del Centrodestra sui tre punti principali: tasse, Europa, immigrazione-sicurezza.

Tra i punti chiave flat tax al 15%, pace fiscale con il saldo e lo stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà economica, prevalenza della Costituzione italiana sul diritto europeo, Carabinieri e Poliziotti di quartiere e molto altro.



ECCO LA BOZZA QUASI FINALE DEL PROGRAMMA ELETTORALE DEL CENTRODESTRA

TASSE





EUROPA







IMMIGRAZIONE-SICUREZZA