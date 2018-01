Elezioni 4 marzo, chi voterai? Scrivi una mail a elezioni2018@affaritaliani.it

Elezioni 4 marzo 2018. Affaritaliani.it apre una bacheca per i lettori nella quale tutti sono invitati a scrivere se e per chi voteranno alle elezioni politiche. Si prega di indicare il nome, la città di residenza e la propria scelta possibilmente motivata. Ovviamente non verranno pubblicate mail che contengono offese.

LE MAIL DEI LETTORI



Sono un elettore meridionale del centrodestra, ma stavolta nonostante non c avessi mai pensato prima d ora,il mio voto andrà in maniera convita alla LEGA in quanto è prioritario porre un argine a questa deriva di immigrazione sfrenata che ormai asfissia le nostre città! Prima di tutto GLI ITALIANI!!! Forza Salvini!

Raffaello Iannuzzi, Avellino



***

Votero’ Lega !

E’ la nostra ultima speranza!

Andrea P.



***

Non voterò per nessuno.

Orlando

***

CasaPoundItalia

navimar

***



Sono Germano Zanini da VERONA. Votero’ ENERGIE PER L’ITALIA - STEFANO PARISI perche’ propone piu’ meritocrazia e meno stato.

Germano



***

Voterò LEGA

Alessandro



***

Si ad un governo Sovranista, No direttive €u, o governi modello Spelacchio

Luigi tabaccaio



***

LEGA-SALVINI PREMIER

Alessandro

***

Buongiorno,

sono Giacomo Nini, residente a Savignano sul Rubicone (FC). Il 4 marzo voterò Energie per l'Italia, poichè ritengo che sia l'unico partito serio che rappresenti il centro destra liberale non populista.

Giacomo

***

Oltretutto Renzi e company, hanno fatto bene gli interessi delle banche, delle assicurazioni, della Germania, di debenedetti, di fazio e di litizzetto ovvero dei non populisti e ovviamente degli amici del pd, tutti gli altri sono station danneggiati. W il populismo, abbasso gli sfruttatori e I parassiti Per tacere dei migranti I nuovi parassiti..

Danilo

***

LEGA NORD L’UNICO PARTITO CHE HA SEMPRE VISTO AVANTI

Lorenzo



***



Lega

(da cellulare)

***

LEGA NORD

Agostino