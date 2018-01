Elezioni 4 marzo, Civica Popolare della Lorenzin cambia la margherita

Polemiche sull'uso della margherita come simbolo di Civica popolare-Lorenzin ma né la presentazione della lista né l'alleanza con il Pd sono a rischio. E' quanto si apprende da fonti della stessa lista centrista dopo le indiscreazioni di stampa legate a un presunto contrasto con il Pd proprio sul simbolo. Il problema è legato all'uso della margherita, che secondo i garanti dell'ex partito di Rutelli non si potrebbe utilizzare. In realtà, come detto anche nei giorni scorsi da Lorenzo Dellai, il simbolo della lista Civica popolare sarebbe la 'margherita trentina', già utilizzata alle elezioni del 1998 e del 2013 senza contestazioni. "Si sta lavorando - assicurano le fonti - al superamento condiviso di eventuali problemi giuridici in merito al simbolo da utilizzare alle elezioni".