Elezioni 4 marzo, grande coalizione come in Germania. Ecco il piano

La Germania chiama e l'Italia risponde? L'accordo tra Angela Merkel e Martin Schulz che quasi certamente darà vita all'ennesima grande coalizione tedesca scongiurando il ritorno alle urne è un chiaro segnale anche per il dopo 4 marzo. La Cdu-Csu e la Spd in campagna elettorale se ne sono dette di ogni colore assicurando che mai e poi mai avrebbero governato di nuovo insieme, esattamente come accade ora tra Partito Democratico e Forza Italia, ma pur di evitare nuove elezioni ora la Merkel e Schulz mettono da parte tutte le promesse elettorali e trovare l'intesa "per il bene del Paese". Esattamente quello che a Bruxelles e a Francoforte (Bce) si augurano che accada anche in Italia dopo le Politiche. Ma come arrivare a questo scenario considerando che nei sondaggi Renzi e Berlusconi arrivano intorno al 40%? Semplice.



Guarda caso l'ex Cavaliere ha fatto di tutto per arrivare alla nascita e alla proliferazione della quarta gamba, Noi con l'Italia-Udc, che punta a superare il 3% portando a casa una pattuglia di 40 parlamentari tra Camera e Senato. Specularmente il segretario dem si è inventato la coalizione bonsai, con +Europa della Bonino e di Tabacci, la lista della Lorenzin Civica Popolare e Insieme, per tentare disperatamente di ottenere il maggior numero di seggi tra proporzionale e uninominale per poi poterli utilizzare dopo la chiusura delle urne. Nel Pd sanno perfettamente che vincere le elezioni è impossibile e in Forza Italia hanno già pronto il piano B nel caso in cui il Centrodestra non ottenga la maggioranza assoluta in Parlamento. Con i vari cespugli centristi, di qua e di là, quasi sicuramente Democratici e azzurri avrebbero i numeri per copiare quanto sta accadendo in Germania e dar vita così all'ennesimo governo di larghe intese. Per la gioia dei mercati finanziari e delle istituzioni europee. Oltre che di Macron e della Cancelleria tedesca.