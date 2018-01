Elezioni 4 marzo, il Garante striglia il M5S. Ipotesi sanzioni

Nuova tegola contro Rousseau, il "sistema operativo" del Movimento 5 stelle, all'interno del quale gli iscritti al movimento possono scambiarsi opinioni e votare sui provvedimenti di legge. Il Garante della privacy dopo un'istruttoria iniziata quest'estate ipotizza sanzioni per le violazioni sul trattamento dei dati personali "nei confronti dell'Associazione Rousseau, responsabile del trattamento dati del sito del Movimento 5 Stelle e della piattaforma Rousseau" e detta una serie di misure da adottare

Nel provvedimento il Garante indica una serie di misure per aumentare il livello di sicurezza, per rendere più consapevoli gli utenti dei flussi di dati personali (sia rispetto alle varie componenti della cosiddetta galassia 5 Stelle, sia rispetto alle società esterne che svolgono ruoli di supporto tecnico), per evitare il ripetersi di episodi del tipo di quelli verificatisi.