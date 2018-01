Elezioni 4 marzo Pd disastro. Centrodestra favoritissimo, M5S segue

I bookmaker scommettono sulla vittoria del Centrodestra alle prossime elezioni politiche del 4 marzo: la coalizione di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni è data vincente a 1,95 da SoftBet24. Secondo posto in lavagna per il Movimento 5 Stelle, che candida a premier Luigi Di Maio e che si gioca a 2,30. Flop per Matteo Renzi e il Pd: la coalizione di Centrosinistra - che può contare anche sulle formazioni di Emma Bonino e Beatrice Lorenzin e su "Insieme", la lista di ispirazione ulivista - è solo terza nelle preferenze dei bookmaker, con la vittoria delle elezioni a 2,75. Lontanissima la formazione di Pietro Grasso, Liberi e Uguali, a 75 volte la posta, mentre altre coalizioni si giocano a 250,00.