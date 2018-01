Elezioni 4 marzo, Salvini insiste: "Riaprire le case chiuse"

"Ho detto che vanno riaperte le case chiuse e anche li' polemiche, qualunque proposta faccia la Lega sono polemiche: ma le case chiuse e' quello che succede in tutto il mondo sviluppato che non fa finta di niente. La prostituzione e' gestita dalla criminalita' organizzata: possiamo dire 'faccio finta di niente' oppure mettiamo delle regole e facciamo si' che si svolga un lavoro che sia controllato e anche tassato?". Il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di 'Radio anch'io', torna sulla proposta lanciata ieri di riaprire le 'case chiuse'.

Vaccini, Salvini, 10 vaccini obbligatori e' un rischio enorme

Il leader della Lega è tornato anche sulla questione vaccini. "Che i vaccini siano utili e' fuori di dubbio, io i miei figli li ho vaccinati ma vanno bene 4 vaccini", come funzionava prima della legge Lorenzin, " ma che 10 vaccini siano un rischio e' altrettanto fuori di dubbio. Io contesto che ci sia la verita' da una parte e la Lega dall'altra. I vaccini sono utili ma imporre indiscriminatamente 10 vaccini contemporaneamente e' un rischio enorme per i bambini".

Migranti: Salvini, nostra cultura rischia di scomparire

Quanto alla polemica sulla frase del candidato alla Regione Lombardia, Attilio Fontana, per Matteo Salvini "e' incredibile come in Italia si riesca a parlare di un sostantivo e di un aggettivo e non del problema: la nostra cultura rischia di scomparire, Fontana dice che c'e' un'invasione fuori controllo, parla di un rischio islamizzazione di cui parlava la Fallaci 15 anni fa", dice il leader della Lega a Radio anch'io. "Dobbiamo farne arrivare di piu'? - chiede ancora - I primi giorni di gennaio gli sbarchi sono stati piu' del 15% rispetto all'anno scorso e non se ne parla. Quotidianamente nelle cronache locali, ormai queste notizie sono confinate li', ci sono furti, rapine e violenze sessuali ad opera di richiedenti asilo che nell'attesa si dedicano a delinquere. Io prendo atto che nelle carceri italiane quasi 40% sono immigrati. Se gli immigrati regolari sono l'8% e il 40% dei criminali sono immigrati c'e' qualcosa che non va nelle percentuali".

Elezioni: Salvini, ho voglia e ambizione di guidare il governo

"Penso che la vittoria del centrodestra sia possibile e all'interno della coalizione penso che la Lega possa risultare il primo movimento e io ho voglia e ambizione di essere alla guida del governo, non ho mai avuto questo onore e questo onere e non vedo l'ora", ha concluso infine il segretario.