Elezioni 4 marzo sondaggi Pd crollo. Centrodestra vicinissimo alla maggioranza

Al Centrodestra mancano venti seggi alla Camera e dieci al Senato per avere la maggioranza assoluta nel prossimo Parlamento. Ad affermarlo ad Affaritaliani.it è Renato Mannheimer, partner di Eumetra Monterosa, quando mancano 50 giorni all'apertura delle urne per le elezioni politiche del 4 marzo. "Il Centrodestra è davvero vicinissimo alla maggioranza assoluta, manca poco. Il professor Vassallo dell'Università di Bologna ha eleborato un approfondito studio in base al quale con il 39% dei consensi si hanno i numeri per governare", afferma il sondaggista.

Secondo Mannheimer, attualmente, la coalizione di Centrodestra si attesta tra il 36 e il 39% dei voti. Forza Italia di poco davanti alla Lega con il 16% circa dei voti, mentre il partito di Matteo Salvini si attesta sul 14-15%. Fratelli d'Italia stabile al 5% e Noi con l'Italia, la cosiddetta 'quarta gamba' del Centrodestra, vale il 2-3%. Ovviamente "la campagna elettorale è ancora lunga e tutto può accadere, ma la maggioranza è vicinissima".

Il Movimento 5 Stelle si conferma, anche secondo Mannheimer, il primo partito italiano nel proporzionale ma è fermo intorno al 27%, lontanissimo quindi dalla soglia per poter governare da solo. Pesante il dato per il Partito Democratico. Matteo Renzi, considerando anche i partiti della sua coalizione (Insieme, Civica Popolare del ministro Lorenzin e +Europa) non va oltre il 24%. Liberi e Uguali di Pietro Grasso è tra il 6 e il 7%. Gli altri partiti complessivamente si attestano sul 5%. Tra loro molte formazioni, tra le quali la lista di estrema sinistra Potere al Popolo, Casapound, il Partito Comunista, l'eventuale lista di Vittorio Sgarbi, la Svp e altri.