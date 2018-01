Elezioni 4 marzo, vertice del Centrodestra ad Arcore

Si terrà oggi ad Arcore "nel primissimo pomeriggio" il vertice del centrodestra fra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ad annunciarlo è lo staff di Salvini. È solo il primo di una serie di incontri.

I tre leader, secondo quanto si apprende da fonti di Forza Italia, si vedranno per parlare di programma e delle strategie della campagna elettorale in vista delle politiche del 4 marzo. Il prossimo vertice sarà organizzato in casa Lega.

Salvini domani chiederà agli alleati l'impegno ufficiale ad azzerare la legge Fornero come primo atto del nuovo governo.

Nell'elenco delle priorità programmatiche, oltre la cancellazione della legge Fornero, anche flat tax, rimpatrio degli immigrati irregolari, e un rapporto critico con le istituzioni Ue. Prima di stabilire la data dell'incontro, il primo del nuovo anno, c'è stata una "lunga e cordiale" telefonata tra Salvini e Berlusconi nella quale è stato fatto anche il punto sul programma al quale stanno lavorando le squadre dei due partiti. I due leader hanno mostrato soddisfazione per i sondaggi che danno vicinissima la soglia del 40 per cento. "Le candidature - aveva già sottolineato Salvini in un'intervista a Repubblica - sono l'ultimo dei problemi, ma l'intesa la chiudiamo. Alle nostre condizioni, ma la chiudiamo".

Per il leader leghista, non bisognerà solo mostrare coerenza di fronte agli elettori, ma anche garantire lealtà nella coalizione. Dopo il voto, ha risposto Salvini a chi gli chiedeva di ipotesi di alleanze diverse se l'esito elettorale sarà incerto, la Lega si impegnerà "esclusivamente all'interno del centrodestra". "Anzi - ha subito aggiunto - chiederò un impegno anti-inciucio a tutti i segretari di partito".