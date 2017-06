Elezioni a settembre? Renzi e Silvio senza maggioranza

Che cosa accadrà con la legge elettorale alla tedesca (proporzionale con sbarramento al 5%) e le elezioni politiche anticipate a settembre (ipotesi più che probabile)? Stando alla media degli ultimi sondaggi Renzi e Berlusconi non avranno i numeri per governare insieme.

Il Partito Democratico si attesta sul 28,5% ovvero 172 seggi alla Camera. Considerando un 10% in più di deputati. visto lo sbarramento al 5% del sistema tedesco (il calcolo per l'attribuzione dei seggi non essendoci resti non terrà conto dei partiti rimasti fuori dal Parlamento) si arriva a quota 191 per il Pd a Montecitorio. Forza Itali vale in media l'11% ovvero 69 seggi alla Camera che diventano 77 con il ricalcolo senza resti. Somma Pd-Fi pari a 268. Anche se aggiungiamo gli eletti all'estero, in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta la maggioranza di 316 deputati resta lontanissima.

Con lo sbarramento al 5% voluto da Berlusconi, e stando a tutti i sondaggi del momento, i centristi alfaniani, anche se alleati agli ex montiani e all'Udc, resteranno nettamente sotto la soglia e quindi fuori dal Parlamento.

Numeri alla mano, quindi, il progetto di Renzi e Berlusconi di far rinascere il Patto del Nazareno dopo le elezioni e di governare insieme con il proporzionale tedesco rischia di naufragare. Soprattutto se Lega (13,7%) e Fratelli d'Italia-An (5,2%) ruberanno molti voti a Forza Italia e se, dall'altra parte, la sinistra ex Pd & Company farà lo stesso ai danni di Renzi. Incognita Cinque Stelle attualmente intorno al 26,5% nella media dei sondaggi.