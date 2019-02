Elezioni Abruzzo exit poll alle 23. Sentiment: ecco chi vince, sorpresa.......

Elezioni regionali Abruzzo. Seggi aperti fino alle 23 per un turno elettorale di grande rilevanza nazionale. Su Affaritaliani.it gli ultimissimi sentiment che si respirano nelle sedi dei principali partiti. Alle ore 23 di domenica 10 febbraio le 'estimation' di Affari sul voto regionale.

Nel Centrodestra si respira cauto ottimismo. Il candidato comune Marco Marsilio, sostenuto da cinque liste, è convinto di poter diventare Governatore (sarebbe il primo presidente di Regione di Fratelli d'Italia). La Lega spera nel colpaccio e di diventare nettamente il primo partito del Centrodestra in Abruzzo superando il 20%. Un risultato ambizioso ma, pare, non impossibile. Preoccupazione per il voto di lista in Forza Italia. Il timore tra i berlusconiani è quello di risultare staccatissimi dal Carroccio e quasi raggiunti da Fdi.

Il Movimento 5 Stelle, consapevole delle note difficoltà nelle elezioni amministrative e regionali, è comunque convinto di ottenere un risultato considerevole. I grillini - spiegano parlamentari a microfono spento - si aspettano almeno un 28-30%. Anche se Sara Marcozzi non dovesse diventare presidente dell'Abruzzo, sarà comunque uno dei volti nuovi dei 5 Stelle.

Il Centrosinistra, che con ben otto liste candida l'ex vice-presidente del Csm Giovanni Legnini, fino all'ultimo spera nel recupero e nella possibile vittoria al fotofinish. Mentre i timori non mancano per il risultato della lista del Partito Democratico, la coalizione di Centrosinistra è convinta che comunque vada a finire il risultato non sarà deludente.