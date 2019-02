Elezioni Abruzzo exit poll: Lega boom, Centrodestra avanti. M5S e Pd... I dati

Elezioni regionali Abruzzo exit poll. Marco Marsilio (candidato del Centrodestra) risulta in testa con un margine abbastanza ampio su Giovanni Legnini (Centrosinistra) e Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle.



Sono i risultati delle 'estimation' di Affaritaliani.it sulle elezioni regionali in Abruzzo. I dati sono il frutto di un'analisi innovativa sugli ultimi trend elettorali fino al giorno stesso delle votazioni.



Forte avanzata della Lega, tiene il M5S, deludono Forza Italia e Partito Democratico, bene Fratelli d'Italia.



Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, il primo partito (Camera) in Abruzzo è stato il Movimento 5 Stelle con il 39,85% dei voti. La coalizione di Centrodestra si è fermata al 35,53% con Forza Italia al 14,44, la Lega al 13,8 e Fratelli d'Italia al 5,03. Il Partito Democratico ha ottenuto il 13,82%, Liberi e Uguali il 2,6.

LE 'ESTIMATION' DI AFFARITALIANI.IT SULLE ELEZIONI REGIONALI IN ABRUZZO



Marco Marsilio 39-41%

Lega 23-25%

Forza Italia 6-8%

Fratelli d’Italia 5-7%

Azione Politica 1-3%

Udc-Dc-Idea 0-2%



Giovanni Legnini 29-31%

Partito Democratico 12-14%

Legnini presidente 8-10%

Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-Leu 1-3%

Abruzzo in Comune con Legnini Presidente 1-3%

Centristi per l’Europa Solidali e Popolari con Legnini 0-2%

Abruzzo Insieme 0-2%

+Abruzzo 0-2%

Avanti Abruzzo-Idv 0-2%



Sara Marcozzi 28-30%

Movimento 5 Stelle 28-30%





Stefano Flajani 0-2%

CasaPound 0-2%