Elezioni Abruzzo, Legnini nella vittoria al fotofinish.Ecco perché può farcela

Occhi puntati sulle elezioni regionali in Abruzzo del prossimo 10 febbraio. Dall'entourage dem trapela un crescente ottimismo per il risultato del candidato Giovanni Legnini. L'impressione, tra i partiti della coalizione che sostiene l'ex vicepresidente del Csm, è che il distacco dal Centrodestra si sia ridotto a soli 3-5 punti. L'ottimismo del fronte Legnini, che è convinto di poter vincere anche se al fotofinish, si spiega in due modi: il maggior numero di liste rispetto al Centrodestra (8 a 5) e il fatto che il candidato di Lega, Fdi e Forza Italia, Marco Marsilio, non sia originario dell'Abruzzo. Un punto, insieme alle tante liste legate al territorio, - sottolineano dall'entourage del Centrosinistra - molto importante soprattutto al Centro-Sud e in particolare in una Regione come l'Abruzzo, fatta di molti piccoli centri spesso di montagna o collina. E il Movimento 5 Stelle? Fonti dem spiegano come la presenza di una sola lista, quella dei grillini, potrebbe penalizzare la corsa della candidata Sara Marcozzi, oltre al fatto che nelle elezioni amministrative e regionali storicamente i pentastellati hanno sempre sofferto e ottenuto risultati inferiori rispetto alle Politiche.