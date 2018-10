Elezioni Alto Adige risultati: Lega boom clamoroso, Svp sotto il 40%

Spoglio in corso per le elezioni provinciali in Alto Adige. La Suedtiroler Volkspartei è nettamente sotto il 40% e cede alcuni punti percentuali rispetto a cinque anni fa. Molto forte la Lega, secondo partito della provincia di Bolzano intorno al 15% e primo partito a Bolzano città con quasi il 30%. Appena dietro la Lega il Team Kollensperger, una sorta di lista civica con molti "dissidenti" del Movimento 5 Stelle. Sono questi i primi risultati delle Provinciali altoatesine. Bene i Verdi intorno al 7%. Male il Pd poco sopra il 5%, crolla il M5S intorno al 3% mentre è praticamente scomparsa Forza Italia sull'1%.

