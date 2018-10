Elezioni Alto Adige, Salvini: "Dati incredibili, avanti col cambiamento"

Bolzano, Salvini: dati incredibili. Avanti col cambiamento

"Dati incredibili dalla Provincia autonoma di Bolzano! Nel 2013 la Lega, insieme a Forza Italia, prendeva il 2,5%. Oggi a un terzo dello spoglio siamo (da soli!) sopra il 17%. I voti veri, i cittadini veri, gli Italiani, non ascoltano professoroni, giornaloni, criticoni e burocrati europei, ma chiedono alla Lega di andare avanti con ancora più forza. Per me sarà un onore proseguire, con coraggio e determinazione, sulla strada del cambiamento". Lo dice Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio, commentando i dati delle elezioni in Alto Adige.

Alto Adige: Mair, Salvini simpaticone, piaciuto anche ai tedeschi

"Salvini e' un simpaticone, l'ho visto alla festa dei Kastelruther Spatzen e ho notato che e' piaciuto molto anche ai tedeschi. Noi siamo sempre stati vicini alla Lega, siamo anche partner in Europa tramite la Fpoe. La Lega non e' un partito che lavora contro l'Alto Adige, e' un partito per l'autonomia". E' questo il commento di Uli Mair dei Freiheitlichen, partito uscito pesantemente sconfitto dalle elezioni provinciali in Alto Adige. Il partito indipendentista sudtirolese, che in consiglio provinciale scende da 6 ai 2 consiglieri, a livello europeo e' molto vicino alla Fpoe austriaca. Malgrado l'arrivo in piena campagna elettorale del leader della Fpoe, nonche' vicecancelliere austriaco Heinz-Christian Strache, dalle urne Ulli Mair e' uscita con appena 9.030 preferenze contro le 30.987 di cinque anni prima.