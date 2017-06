Elezioni amministrative 2017: exit poll comunali Palermo Genova Verona Padova

Elezioni comunali 2017: le stime di Palermo, Genova, Verona e Padova in esclusiva per Affaritaliani.it

Affaritaliani.it pubblica in esclusiva le "Estimations" sul voto nelle quattro principali città chiamate oggi alle urne: Genova, Palermo, Padova e Verona. Si tratta di meta-analisi elaborate dal sondaggista Alessandro Amadori.

Elezioni comulani 2017 Genova exit poll

Alle Elezioni amministrative 2017 Genova Giovanni Crivello, candidato del Partito Democratico e di altre liste di Centrosinistra, sarebbe in testa con 40-44% dei voti. Per il secondo posto lotta aperta tra Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle (26-30%) e Marco Bucci del Centrodestra (22-28%). Gli altri candidati minori, complessivamente, sono al 5%.

Elezioni comunali 2017 Palermo exit poll

Alle Elezioni amministrative 2017 Palermo il sindaco uscente Leoluca Orlando sarebbe nettamente al comando con il 43-47% dei consensi. Al secondo posto Salvatore Forello del Movimento 5 Stelle con 24-28%. Fabrizio Ferrandelli, candidato di Forza Italia e di altre liste centriste, in terza posizione con il 18-22%. Gli altri candidati minori, complessivamente, sono al 9%.

Elezioni comunali 2017 Padova exit poll

Alle Elezioni amministrative 2017 Padova il candidato leghista e sindaco uscente Massimo Bitonci, sostenuto da tutto il Centrodestra, sarebbe ampiamente al comando con il 40-44% dei voti. Staccato in seconda posizione il candidato del Pd e del Centrosinistra Sergio Giordani con il 33-35% dei voti. Arturo Lorenzoni, candidato di due liste civiche, in terza posizione all'11-15%. Solo quarto con l'8-10% Simone Borile del Movimento 5 Stelle. Gli altri candidati minori, complessivamente, sono al 2%.

Elezioni comunali 2017 Verona exit poll

Alle Elezioni amministrative 2017 Verona in testa il candidato del Centrodestra Federico Sboarina con il 30-34% dei voti. Segue in seconda posizione Orietta Salemi, candidata del Pd e di due liste civiche di Centrosinistra, con il 26-30% dei voti. In terza posizione la compagna del sindaco uscente Flavio Tosi, la senatrice di Fare! Patrizia Bisinella, con 20-24%. Solo quarto Alessandro Gennari del Movimento 5 Stelle con l'8-12% dei consensi. Gli altri candidati minori, complessivamente, sono all'8%.