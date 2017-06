Elezioni amministrative 2017: M5S dimezzato e superato da Salvini, Pd a picco

Rivoluzione nelle urne. Quando accaduto alle Amministrative di ieri cambia radicalmente lo scenario in vista delle elezioni parlamentari. Il sondaggista Alessandro Amadori ha elaborato in esclusiva per Affaritaliani.it le proiezioni del voto delle Comunali sulle Politiche e i risultati sono assolutamente sorprendenti.

Premessa. "L'astensione questa volta non ha premiato i 5 Stelle. Segno che c'è una certa stanchezza e una delusione latente nell'elettorato grillino. Tutto ciò, compreso il ritorno in massa del Centrodestra, non era stato colto dai sondaggi pre-elettorali. Anche perché il 15% dei votanti decide nelle ultime 72 ore prima dell'apertura dei seggi", spiega Amadori.

Ma passiamo ai dati. "Il Partito Democratico non è assolutamente andato bene a queste Amministrative e francamente non capisco i commenti positivi degli esponenti del partito di Renzi. Il Pd non sfonda al centro e viene decisamente ridimensionato. Rispetto alle stime che lo davano al 30% a livello nazionale, o anche oltre, a questo punto si ritrova - se va bene - intorno al 27%".

"Il caso Palermo dimostra che se la sinistra-sinistra è in grado di trovare candidati alternativi e carismatici può andare molto bene. L'area a sinistra del Pd, se riuscisse a organizzarsi e a trovare leader spendibili anche a livello nazionale, potrebbe tornare intorno al 10%".

"La vera debacle di questa tornata amministrativa è stata certamente quella del Movimento 5 Stelle. I grillini, proiettando i dati delle Comunali sulle Politiche, precipitano e quasi si dimezzano. A questo punto il M5S non vale più del 15%".

"Il Centrodestra invece è il vero vincitore di questo primo turno delle Amministrative e se riuscisse a strappare il sindaco di Genova al Pd darebbe a Renzi un fortissimo schiaffo politico. E' evidente che la forza più tonica e trainante dell'intero Centrodestra, il motore dell'eventuale coalizione (qualore si ricomponesse per le Politiche), è la Lega di Matteo Salvini che balza a livello nazionale al 16% e sorpassa quindi i 5 Stelle. Forza Italia non è andata male complessivamente (meglio al Sud che al Nord) e comunque si attesta su un considerevole 14% a livello nazionale. Fratelli d'Italia-An non si schioda dal 5% scarso. La Meloni esprime un area di bisogni nostalgici ma al di là della leader non ci sono volti forti sul territorio. Fdi si è plafonata su una dimensione interessante ma comunque che non va oltre il 5%".

"I centristi, partendo da Alternativa Popolare del ministro Alfano, si confermano una forza marginale nel panorama politico nazionale e non vanno oltre il 2-3%".

"Il restante 10%, come dimostrano i casi di Parma e Palermo, va a una serie di formazioni civiche che potrebbero nascere. Il tripolarismo italiano non è più rappresentato solo dal M5S, fortemente ridimensionatosi con il voto di ieri, ma anche da una serie di liste ed esperienze spesso locali che intercettano una domanda di cambiamento spesso inespressa", conclude Amadori.