Elezioni, Berlusconi: con Alfano accordo solo in Sicilia

Con ALFANO l'intesa sara' solo in Sicilia e a livello locale. Parola di Silvio Berlusconi che, in un'intervista a Repubblica, spiega: "Sul piano nazionale direi che il problema non si pone. Il partito di ALFANO in questi anni ha mantenuto in piedi due governi di sinistra, che non sono stati scelti dai cittadini e che oggi presentano un bilancio desolante su tutto. Lei pensa che chi ha collaborato a ridurre il nostro paese in queste condizioni possa davvero tornare a lavorare con noi? Non avrebbe alcun senso". "Altra cosa - prosegue - sono le realta' locali, in molte delle quali governiamo noi del centrodestra. Se questo potra' accadere anche in Sicilia, per battere sia la disastrosa gestione uscente della sinistra, sia l'incubo che una regione cosi' importante possa cadere in mano ai grillini, credo sia un bene per i siciliani. Io lavoro sempre per unire, mai per dividere".