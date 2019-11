Elezioni Calabria, Pippo Callipo candidato Centrosinistra. "Accetto la sfida"

CALABRIA: CANDIDATO CENTROSINISTRA E' CALLIPO, 'ACCETTO LA SFIDA'

Sarà Pippo Callipo, a quanto si apprende, il candidato governatore per il centrosinistra in Calabria. Trovata l'intesa, l'annuncio sul nome dell'imprenditore sarà dato a breve. "Ho scelto di accettare la sfida anche se sono consapevole che i problemi e le priorità da affrontare non mancano e sono molto complessi", dice Callipo che spiega: "Penso ad esempio alla sanità e alla necessità di uscire dal commissariamento, allo sviluppo socio-economico agognato da decenni, alle infrastrutture per attrarre investimenti e dunque creare occupazione". "Su queste basi, embrione di una piattaforma più ampia -continua l'imprenditore- lancio un forte appello a partiti e movimenti civici: uniamoci e portiamo avanti questa battaglia di legalità, trasparenza e rinnovamento, facciamolo con coraggio senza badare a rendite di posizione e tatticismi. Io ci sono... Io Resto in Calabria"

Calabria: Zingaretti, con Callipo per rivoluzione dolce

"La candidatura di Callipo alla presidenza della Regione è l’elemento di grande novità politica e di spinta al cambiamento di cui la Calabria aveva bisogno". Lo scrive in una nota il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti. "La sua storia personale di imprenditore legato alla sua terra e di animatore di movimenti civici, può innescare quella rivoluzione dolce, democratica e innovatrice che una regione bellissima richiede a gran voce", aggiunge il segretario. "Il Partito Democratico lo sosterrà con il massimo impegno e garantirà la stessa carica innovatrice e rigeneratrice che mette in campo la sua candidatura", ha assicurato il segretario dem, auspicando che "ora tutto il Pd calabrese si unisca intorno a Callipo". "Lo stesso lavoro deve essere rivolto a creare un’alleanza vasta, civica e politica. Un nuovo progetto per fermare le destre". Per Zongaretti, "con Callipo Presidente può cambiare il destino della Calabria. Lavoriamo affinché intorno a lui si unisca un fronte largo e che tutti coloro che si oppongono alle destre si riuniscano con un programma chiaro intorno a una candidatura forte e vincente".