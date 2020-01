Elezioni Calabria, trionfa il Centrodestra. Santelli vince con più di 20 punti

Jole Santelli al 53,7%, Filippo Callipo al 30%. E' quanto emerge dalla seconda proiezione di Swg per La7. Forza Italia e' all'11,2%, la Lega all'11%, Jole Santelli presidente al 9,9%, Fratelli d'Italia al 9,8%, Udc all'8,3%, Casa delle liberta' al 6,2%. Tra le liste a sostegno di Callipo emerge il dato del Pd, primo partito in Calabria, al 14,7%, resto in Calabria al 7,5%, Democratici progressisti al 6,5%.

Calabria: Berlusconi, con Santelli emblema riscatto - "Hanno vinto tutti i candidati di Forza Italia in cui coalizione ci ha dato mandato di presentarli. Grande risultato di Jole che si appresta a vincere, una donna di Fi che ha dedicato la vita alla sua terra. Con la sua guida la Calabria diventera' emblema del riscatto del sud, non sara' piu' la terra dell'inefficienza e del malaffare ma terra di eccellenze. La sinistra non riesce piu' a parlare al suo blocco di riferimento. I dati condannano M5S all'irrilevanza". Cosi' Silvio Berlusconi in una telefonata a Jole Santelli.

Calabria: Santelli, risultato enorme - "I risultati si commentano nel notte, ma questo e' un risultato enorme". Lo ha detto Jole Santelli, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, nettamente in vantaggio sul candidato del centrosinistra, Pippo Callipo, e sugli altri due aspiranti governatori Francesco Aiello (M5s) e Carlo Tansi (Tesoro Calabria).