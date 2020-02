Elezioni Campania sondaggio: clamorosi dati, ecco chi è in testa e chi fa flop

Elezioni regionali Campania sondaggio.

Centrodestra e Centrosinistra sono ancora in alto mare sulle candidature per le Regionali in Campania. Le stime elaborate dal sondaggista Alessandro Amadori per Affaritaliani.it, basate sui dati delle Europee 2019 e tenendo conto dell'esito delle Regionali di domenica 26 maggio, vedono la somma di Partito Democratico (e altri di Centrosinistra) e Movimento 5 Stelle al 51% e il Centrodestra fermo al 47% (altri candidati 2%). Quindi se Dem e pentastellati riuscissero nell'impresa non facile di trovare un'intesa molto probabilmente eviterebbero un'altra vittoria della coalizione di Centrodestra al Sud dopo quella in Calabria. Secondo Amadori, in Campania, "c'è ancora una sorta di barriera culturale nei confronti della Lega", più che in altre Regioni del Mezzogiorno.



Il punto che blocca l'intesa Pd-M5S, a parte la variabile Italia Viva, è il Governatore uscente Vincenzo De Luca. Roberto Fico e i suoi lavorano per un accordo e, insieme alla corrente Dem di Dario Franceschini, puntano su un accordo che trovi un nome civico comune. Ma una parte del Partito Democratico campano si oppone e soprattutto lo stesso De Luca avrebbe rifiutato l'offerta del Ministero per il Sud in cambio del passo indietro nella sua Regione. C'è poi da considerare l'ala dei 5 Stelle che fa capo a Luigi Di Maio, anche campano come il presidente della Camera, che continua a ribadire la linea della corsa solitaria e di nessuna alleanza alle Regionali.



Per quanto riguarda il Centrodestra la situazione non è certo migliore. E' solo di ieri la stroncatura di Mara Carfagna nei confronti di Stefano Caldoro, già lanciato da Silvio Berlusconi. Senza considerare l'empasse sul tavolo nazionale con Matteo Salvini che intende rimettere in discussione gli accordi presi a novembre e che prevedevano la Puglia a Fratelli d'Italia, con Raffaele Fitto, e la Campania a Forza Italia con Caldoro. Ma ora tutto è tornato in alto mare. Giorgia Meloni, in partenza per gli States, ha richiamato il segretario leghista al rispetto dei patti, ma dalle parti del Carroccio non indietreggiano. La Campania rischia di essere una delle sfide più avvincenti di primavera con l'ipotetica alleanza Pd-M5S in grado di vincere, ma ancora tutta da costruire (De Luca permettendo). E con il Centrodestra in alto mare.