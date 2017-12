Elezioni, Capone (Ugl): “Centrodestra per il rilancio del Paese”

“Oggi si chiude la 17esima legislatura segnata da incertezze, instabilità economica e lavorativa, mancanza di risorse, sfiducia da parte dei cittadini nelle istituzioni italiane e troppe promesse disattese.” – Ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale Ugl. – “In questi anni travagliati sono state molte le urgenze che hanno attanagliato l’Italia in una crisi senza precedenti con fenomeni di precarietà diffusi da nord a sud.

Anche il 2017 finisce male con decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione e contratti di solidarietà: sono 160 i tavoli di crisi in discussione. In questo contesto, ci stiamo avviando verso le elezioni politiche 2018, per cui auspico una nuova stagione di riforme per il Governo a guida centrodestra verso il rilancio del Paese. Con la nuova legislatura dobbiamo diventare protagonisti attivi dell’Italia e non, come successo in questi ultimi anni, succubi di un sistema ‘malato’. La politica deve riprendere peso e autorità non solo a livello europeo ma soprattutto agli occhi di noi italiani. L’accento deve essere posto sull’occupazione e sui giovani, incentivando la competitività delle imprese che sono il vero motore di ripresa del Paese.”