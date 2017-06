Elezioni comunali 2017: Palermo Genova Parma Verona, tutti i dati

Elezioni comunali 2017: delusione del M5S, fuori dai ballottaggi delle grandi città

Elezioni amministrative 2017, come anticipato da Affaritaliani.it grandissima delusione per il Movimento 5 Stelle, fuori da tutti i ballottaggi delle grandi città. Risultato deludente per il Partito Democratico e per il Centrosinistra, mentre il Centrodestra è tonico e competitivo da Nord a Sud. Ecco i verdetti delle elezioni comunali.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017: LA DIRETTA

COMUNALI L'AQUILA - In base alla prima proiezione Ipr-Piepoli per la Rai a L'Aquila il candidato L'Aquila il candidato sindaco Americo Di Benedetto (centrosinistra) e' al 48%, Pieluigi Biondi (centrodestra) al 36%, Carla Cimaroni (sinistra) all'5%, Fabrizio Righetti (M5s) 4%.



COMUNALI CATANZARO - Secondo la prima proiezione di Ipr Marketing-Istituto Piepoli per la Rai, a Catanzaro il candidato sindaco Sergio Abramo (Centrodestra) è al 40%, Antonio Ciconte (Centrosinistra) è al 30%, Nicola Fiorita (Lista Civica) al 24%.



COMUNALI TARANTO - In base alla prima proiezione Ipr-Piepoli per la Rai a Taranto la candidata sindaca Stefania Baldassarri (centrodestra) e' 24%, Rinaldo Melucci (centrosinistra) al 15%, Francesco Nevoli (M5S) al 13%; Mario Cito (lista civica) 11%.



COMUNALI PADOVA - In base alla prima proiezione Irp-Piepoli per la Rai a Padova Massimo Bitonci (centrodestra) e' al 37%, Sergio Giordani (centrosinistra) al 27%, Arturo Lorenzoni (Liste civiche) al 27%, Simone Borile al 6%.



COMUNALI PARMA - In base alla prima proiezione Ipr-Piepoli per la Rai a Parma Federico Pizzarotti e' al 37%, Paolo Scarpa (centrosinistra) al 29%, Laura Cavandoli (centrodestra) al 18% e Daniele Ghirarduzzi (M5S) al 3%.



COMUNALI GENOVA - Secondo la prima proiezione diffusa da Ipr Marketing-Istituto Piepoli il candidato di centrodestra, Marco Bucci, e' al 34,0%; Giovanni Crivello (centrosinistra) al 32,0%, Luca Pirondini (Cinquestelle) al 20,0%, e Paolo Putti (lista civica) si attesta all'8%.

COMUNALI PARMA - In base alla prima proiezione di Emg per La7, a Parma il candidato sindaco Federico Pizzarotti (civica) e' al 38%, Paolo Scarpa (centrosinistra) al 29%, Laura Cavandoli (centrodestra) al 22%, Daniela Ghilarduzzi (M5s) 3,1%.



COMUNALI PALERMO - In base allla prima proiezione di Emg per La7 a Palermo il candidato sindaco Leoluca Orlando (centrosinistra) e' al 43,4%, Fabrizio Ferrandelli (centrodestra) al 34,3%, Ugo Forello (M5S) al 16,8%.

COMUNALI LECCE - In base alla prima proiezione per la Rai a Lecce e' in testa Mauro Giliberti (centrodestra) al 42%, seguono Carlo Maria Salvemini (centrosinistra) al 32%, Alessandro Delli Noci al 14%, Fabio Valente (M5S) al 7%.



COMUNALI PALERMO - In base alla prima proiezione per la Rai, a Palermo il candidato sindaco Leoluca Orlando (centrosinistra) e' al 45%, Fabrizio Ferrandelli (centrodestra) al 31%, Ugo Forello (M5S) al 17%, Ismaele La Vardera (centrodestra) 2,5%. Superando il 40% Orlando si confermerebbe sindaco gia' al primo turno.



COMUNALI GENOVA - In base al II EXIT poll di 'Istituto Piepoli per Rai' (riproduzione riservata), con una copertura del campione del 100%, nella sfida a sindaco di Genova sale Marco Bucci (Lega Nord, Fi, Fdi-An, Direzione Italia, Lista civica Vince Genova) al 36-40% e si profila un ballottaggio con Giovanni Crivello (Pd, Sinistra a sinistra, liste civiche) al 24-28%. Resterebbero fuori invece Luca Pirondini (M5s), fermo al 18-22%, e Paolo Putti (Lista civica Chiamami "Genova") al 3-7%.



COMUNALI L'AQUILA - In base al secondo exit poll di Ipr Marketing-Istituto Piepoli per la Rai, a L'Aquila il candidato sindaco Americo Di Benedetto (centrosinistra) e' al 44-48%, Pieluigi Biondi (centrodestra) al 41-45%, Carla Cimaroni (sinistra) all'2-6%, Fabrizio Righetti (M5s) 1-5%.



COMUNALI PALERMO - In base al secondo Exit poll di Emg per La7, che conferma il primo, a Palermo il candidato sindaco Leoluca Orlando (centrosinistra) e' al 39,5-43,5%, Fabrizio Ferrandelli (centrodestra) al 29-33%, Ugo Forello (M5S) al 17,5-21,5%.



COMUNALI GENOVA - Secondo il secondo exit poll di Emg per La7 a Genova il candidato sindaco Gianni Crivello (Centrosinistra) è al 32-36%, Marco Bucci (Centrodestra) al 32-36%, Luca Pirondini (M5S) al 18-22%.

COMUNALI PALERMO - In base al II EXIT poll di 'Istituto Piepoli per Rai' (riproduzione riservata), con una copertura del campione del 100%, è in testa nella sfida a sindaco di Palermo Leoluca Orlando (Democratici e popolari, Sinistra comune, Uniti per Palermo e liste civiche) al 41-45%, che si avvierebbe così verso una vittoria al primo turno. A seguire Fabrizio Ferrandelli (Fi, Udc, Cantiere popolare e liste civiche) al 30-34%, Salvatore Forello (M5s) al 14-18% e Ismaele La Vardera (Noi con Salvini e Fdi-An) 2-4%.



COMUNALI VERONA - In base al secondo Exit poll di Emg per La7, a Verona la candidata sindaca Orietta Salemi (centrosinistra) e' al 21,5-25,5%, Federico Sboarina (centrodestra) al 24-28%, Patrizia Bisinella (civica) al 19,5-23,5%. Alessandro Gennari (M5s) 8-12%.

COMUNALI GENOVA - In base al secondo Exit poll di Emg per La7, a Genova il candidato sindaco Gianni Crivello (centrosinistra) e' al 32-36%, Marco Bucci (centrodestra) al 32-36%, Luca Pirondini (M5S) al 18-22%.

COMUNALI PARMA - Il secondo Exit poll di Emg per La7, a Parma conferma i dati del primo Exit: il candidato sindaco Federico Pizzarotti (civica) e' al 36,40,5%, Paolo Scarpa (centrosinistra) al 27-31%, Laura Cavandoli (centrodestra) al 15-19%. Daniela Ghilarduzzi (M5s) 3-7%.

COMUNALI GENOVA - In base al primo Exit poll di Ipr Marketing-Istituto Piepoli per la Rai, a Genova il candidato sindaco Gianni Crivello (centrosinistra) e' al 34-38%, Marco Bucci (centrodestra) al 33-37%, Luca Pirondini (M5S) al 18-22%. Paolo Putti (civica) 2-4%.

COMUNALI PALERMO - In base al primo Exit poll di Ipr Marketing-Istituto Piepoli per la Rai, a Palermo il candidato sindaco Leoluca Orlando (centrosinistra) e' al 39-43%, Fabrizio Ferrandelli (centrodestra) al 26-30%, Ugo Forello (M5S) al 18-22%, Ismaele La Vardera (centrodestra) 2-4%.

COMUNALI L'AQUILA - In base al primo Exit poll di Ipr Marketing-Istituto Piepoli per la Rai, a L'Aquila il candidato sindaco Americo Di Benedetto (centrosinistra) e' al 46-50%, Pieluigi Biondi (centrodestra) al 30-34%%, Carla Cimaroni (sinistra) all'7-11%, Fabrizio Righetti (M5s) 4-8%.

COMUNALI CATANZARO - In base al primo Exit poll di Ipr Marketing-Istituto Piepoli per la Rai, a Catanzaro il candidato sindaco Sergio Abramo (centrodestra) e' al 31-35%, Nicola Fiorita (Civica) al 30-34%, Vincenzo Ciconte (centrsinistra) al 27-31%. Bianca Granato (M5s) 4-8%

COMUNALI PARMA - In base al primo Exit poll di Ipr Marketing-Istituto Piepoli per la Rai, a Parma il candidato sindaco Federico Pizzarotti (civica) e' al 38-42%, Paolo Scarpa (centrosinistra) al 28-32%, Laura Cavandoli (centrodestra) al 13-17%, Daniele Ghirarduzzi 2-4%.

COMUNALI VERONA - In base al primo Exit poll di Ipr Marketing-Istituto Piepoli per la Rai, a Verona la candidata sindaca Orietta Salemi (centrosinistra) e' al 22-26%, Federico Sboarina (centrodestra) al 22-26%, Patrizia Bisinella (civica) al 18-22%, Alessandro Gennari 9-13%.

COMUNALI PADOVA - Alle Elezioni amministrative 2017 Padova il candidato leghista e sindaco uscente Massimo Bitonci, sostenuto da tutto il Centrodestra, sarebbe ampiamente al comando con il 40-44% dei voti. Staccato in seconda posizione il candidato del Pd e del Centrosinistra Sergio Giordani con il 33-35% dei voti. Arturo Lorenzoni, candidato di due liste civiche, in terza posizione all'11-15%. Solo quarto con l'8-10% Simone Borile del Movimento 5 Stelle. Gli altri candidati minori, complessivamente, sono al 2%. Sono le "Estimations" elaborate dal sondaggista Alessandro Amadori (meta-analisi) per Affaritaliani.it.

COMUNALI TARANTO - In base al primo Exit poll di Ipr Marketing-Istituto Piepoli per la Rai, a Taranto la candidata sindaca Stefania Baldassarri (centrodestra) e' al 16-20%, Rinaldo Melucci (centrosinistra) al 14-18%, Francesco Nevoli (M5S) al 13-17%; Mario Cito (lista civica) 13-17%.