Elezioni, Di Maio: decreto ad hoc per votare a giugno

Luigi Di Maio non chiude del tutto la porta alla Lega. E ribadisce: "Se qualcuno volesse ricominciare a pensare al bene del Paese, noi siamo sempre disponibili. Ho sempre il cellulare acceso...". Definisce poi il suo rapporto con Salvini come lo stato di Facebook "una relazione complicata". Un rapporto difficile che però "aveva enormi potenzialità, ma se non è libero non porta da nessuna parte. Se non toglie i voti dal freezer...". Ma in serta il leader 5 Stelle rilancia con forza un "voto il prima possibile" e punta addirittura a chiedere un decreto ad hoc che consenta di votare a giugno.