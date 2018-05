Elezioni domenica 15 luglio. Nuove elezioni, ecco la data. Esclusivo Quirinale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro con la delegazione del Centrodestra al Quirinale per le nuove consultazioni di oggi, ha detto a Silvio Berlusconi di avere in mente come data per le prossime elezioni politiche anticipate domenica 15 luglio. E' quanto riferisce ad Affaritaliani.it uno dei partecipanti all'incontro di questa mattina al Colle con il Capo dello Stato.

Mattarella non ha alcuna intenzione di dare l'incarico a un esponente di Centrodestra, come chiesto da Matteo Salvini a nome della coalizione, in assenza di numeri certi in Parlamento. Il leader della Lega alla fine, dopo due vertici a Palazzo Grazioli, ha deciso di non rompere l'alleanza con Forza Italia per dar vita ad un esecutivo politico con Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, visto che l'ex Cavaliere si è fermamente opposto all'idea di fare un passo indietro e accettare l'appoggio esterno.

Al tempo stesso, però, Salvini ha stoppato il governo tecnico o del Presidente affermando che non darà i voti in Aula a soluzioni di questo tipo (così come non faranno i grillini). Visti i giochi incrociati dei veti e l'assenza di una maggioranza parlamentare, l'ipotesi ormai molto probabile è quella di un governo che gestisca la campagna elettorale con le elezioni politiche che si terranno domenica 15 luglio con la legge elettorale utilizzata lo scorso 4 marzo e con una campagna elettorale lampo.