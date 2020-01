Emilia,Bonaccini spingerà per l'autonomia.Verso lo scontro con Boccia-Emiliano

C'è un altro risvolto per ora rimasto sullo sfondo della vittoria di Bonaccini alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Il governatore del Pd, infatti, è sempre stato un fautore dell'autonomia, in perfetta linea cpon i governatori leghisti di Veneto e Lombardia, Attilio Fontana e Luca Zaia. Durante il governo M5s-Lega si stavano creando le condizioni perché l’infausta legge sull’autonomia differenziata venisse realizzata. Una possibilità che, per ora, sembrava passata di moda con il governo M5s-Pd.

Tanto che di recente il ministro Francesco Boccia (pugliese) ha cercato di contenere le pretese regionalistiche elaborando una legge quadro che sul tema è molto più morbida e in continuità con la linea in materia del governatore pugliese Michele Emiliano. Prevedibile che sul tema si possa andare verso lo scontro tra Bonaccini e lo stesso Boccia (e dunque Emiliano), in una disputa tutta interna al Pd che potrebbe dimostrare ancora una volta la divaricazione del partito sull'argomento dell'autonomia.