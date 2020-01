Elezioni Emilia, "Borgonzoni vince con il 49%, la Lega al 33,5 e poi..."

Elezioni regionali Emilia Romagna. Su Affaritaliani.it le previsioni di Vittorio Sgarbi, critico d'arte e capolista di Forza Italia. Non sono assolutamente sondaggi ma soltanto le impressioni personali di Vittorio Sgarbi, deputato di Forza Italia e capolista del partito di Silvio Berlusconi in Emilia Romagna.



"Secondo me vince Lucia Borgonzoni con il 49% davanti a Stefano Bonaccini con il 44,5%. Il presidente uscente potrà avere qualche voto in più rispetto alla coalizione di Centrosinistra grazie al voto disgiunto proveniente dalle liste minori di sinistra. Simone Benini del Movimento 5 Stelle dovrebbe prendere il 5%. Gli altri candidati complessivamente si attesteranno all'1,5%".



"Come coalizioni - prosegue Sgarbi - prevedo che il Centrodestra si attesti sul 51%, il Centrosinistra si fermi al 42% e il Movimento 5 Stelle al 4,5%. Gli altri partiti e liste complessivamente dovrebbero prendere il 2,5%". Sgarbi poi fornisce le sue previsioni personali sui risultati nel Centrodestra: "Secondo me la Lega prende il 33,5%, Forza Italia con l'8% resta sopra Fratelli d'Italia al 7%. E gli altri di Centrodestra complessivamente dovrebbero prendere il 2,5%".