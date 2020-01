Elezioni Emilia Romagna 2020: clamoroso! Un partito trema nelle ultime ore, il risultato sarà choc?

Elezioni Emilia Romagna 2020



Rumor dai Palazzi parlano di fortissime preoccupazione in un partito importante e molto grande per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Le indiscrezioni dicono che il timore di questa forza politica è che l'ottimismo della vigilia venga smentito.



Elezioni Emilia Romagna 2020: verso un risultato clamoroso?