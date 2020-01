Elezioni Emilia Romagna exit poll: avanti Bonaccini, la Lega non sfonda

Centrosinistra avanti in Emilia Romagna, vittoria netta e schiacciante del Centrodestra in Calabria. E' quanto emerge dagli 'Insight Poll' realizzati da Mg Research per Affaritaliani.it sulle elezioni regionali di oggi.

In Emilia Romagna il Governatore uscente Stefano Bonaccini (Pd e Centrosinistra) risulta in testa con una forchetta del 48-52%. Segue la candidata del Centrodestra e senatrice della Lega Lucia Borgonzoni con 43-47%. Flop del candidato del Movimento 5 Stelle Simone Benini tra il 2 e il 4%. Altri candidati complessivamente tra l'1 e il 3%.

In Calabria Jole Santelli, candidata del Centrodestra, stravince con il 52-56% dei consensi. Filippo Callipo (Pd e Centrosinistra) molto indietro con il 28-32%. Male anche in questo caso il M5S che candidava Francesco Aiello alla guida della Regione fermo al 7-11%. Carlo Tansi (liste civiche) si attesta tra il 5 e il 9%.