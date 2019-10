Elezioni Emilia Romagna sondaggio: dati clamorosi e inattesi. Ecco chi vince

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono costretti a presentarsi insieme anche alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna in programma domenica 26 gennaio. Pena un altro trionfo del Centrodestra a guida Salvini-Meloni con conseguenze potenzialmente devastanti per il governo Conte II. Se Nicola Zingaretti vuole avere qualche speranza di battere la coalizione trainata dalla Lega nella Regione storicamente rossa deve necessariamente mettere insieme un fronte molto ampio che vada da Matteo Renzi a Luigi Di Maio passando per i partiti minori di sinistra.

Secondo le stime, elaborate su base regionale, di Roberto Baldassari (direttore generale di MG Research) per Affaritaliani.it attualmente in Emilia Romagna la Lega risulta nettamente il primo partito con una percentuale tra il 31 e il 35% (valore centrale della forchetta 33%). Fratelli d'Italia secondo partito del Centrodestra, come in Umbria, con il 6,5-8,5% (valore centrale 7,5%). Forza Italia si attesta tra il 4 e il 6% (valore centrale 5%). Altri di Centrodestra 0-2% (valore centrale 1%). Totale della coalizione di Centrodestra (valore centrale) 46,5%.

Il Partito Democratico è la seconda forza dell'Emilia Romagna con il 25-29% (valore centrale 27%). Italia Viva si attesta al 4,5-6,5% (5,5%), i Verdi valgono al momento 1,5-3,5% (2,5%), la Sinistra 0,5-2,5% (1,5%) e altri di Centrosinistra sono al 0-2% (1%). Totale della coalizione guidata dal Pd 37,5% (valore centrale), ben nove punti in meno del Centrodestra a trazione Lega.

Il Movimento 5 Stelle, in base alle stime di Baldassari, vale tra l'8 e il 12% (valore centrale 10%) e quindi insieme alla coalizione di Centrosinistra (che diventerebbe così molto variegata e difficile da tenere insieme) si raggiungerebbe come valore centrale il 47,5%, praticamente un testa a testa con il Centrodestra.

Il Partito Comunista di Marco Rizzo, che non fa assolutamente alcuna alleanza, si attesta tra lo 0,5 e il 2,5% (valore centrale 1,5%) e altri partiti o liste civiche sono al 3,5-5,5% (valore centrale 4,5%). Numeri alla mano, quindi, senza un ampia coalizione Pd-M5S-IV-altri la vittoria di Salvini-Meloni-Berlusconi anche in Emilia Romagna è praticamente certa.

Alle ultime elezioni europee del 26 maggio in Emilia Romagna la Lega risultò il primo partito con il 33,8%, seguita a breve distanza dal Partito Democratico con 31,2%. Molto lontano in terza posizione il Movimento 5 Stelle fermo al 12,9%. Forza Italia aveva ottenuto il 5,9% mentre Fratelli d'Italia il 4,7%. A Più Europa andò il 3,6% e ai Verdi il 2,9%. La Sinistra 1,9% e Partito Comunista 1,1%.