Elezioni Emilia Romagna ultimi sondaggi: Bonaccini avanti sul centrodestra

A poco più di quaranta giorni dalle regionali in Emilia-Romagna, un sondaggio dell'Ipsos pubblicato dal 'Corriere della Sera', attribuisce al candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini, un lieve vantaggio, 44,2% contro il 42,1%, su Lucia Borgonzoni del centrodestra. Gli indecisi invece rappresentano quasi un elettore su due (47,2%). Inoltre il 73% degli elettori "esprime un giudizio positivo" sul governo regionale uscente, "contro il 22% che ne dà un giudizio negativo. Le valutazioni favorevoli prevalgono tra tutti gli elettorati, compreso quelli del centrodestra (55% a 42%)", scrive il 'Corriere'.

Nel complesso le due coalizioni sono alla pari: "il centrosinistra prevale sul centrodestra 43,1% a 42,8%, recuperando lo svantaggio di 6,7% registrato alle Europee. La Lega si attesta al primo posto con il 25,9% (in flessione rispetto alle Europee, solo in parte compensata dalla lista Borgonzoni che è accreditata del 4,8%), seguita dal Pd con il 22,9% tallonato dalle liste in appoggio a Bonaccini che nell'insieme raggiungono il 20,2%. Al quarto posto si colloca Fratelli d'Italia con un valore più che raddoppiato rispetto alle Europee (da 4,7% al 10,1%), seguito dal M5S in forte calo (da 12,9% a 8,2%). Da segnalare l'ulteriore flessione di Forza Italia (dal 5,9% al 2% odierno)". (Pol/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 14-DIC-19 10:49