Elezioni Emilia sondaggi: non c'è partita! In testa (nettamente) c'è...

Elezioni Emilia sondaggi.



Che cosa dicono dal Partito Democratico? A microfono spento gli esponenti del Pd e in generale del Centrosinistra mostrano un cauto ottimismo in vista dell'aperture delle urne domenica 26 gennaio.



Se sulle elezioni regionali in Calabria non c'è moltissima speranza, in Emilia Romagna i parlamentari del Pd sono quasi certi (impossibile essere sicuri) che alla fine a prevalere, anche se non di molto, sarà il governatore uscente Stefano Bonaccini sulla senatrice della Lega e candidata della coalizione di Centrodestra Lucia Borgonzoni.



Vero che gli indecisi sono ancora molti, ma nel Centrosinistra puntano molto anche sull'effetto del voto disgiunto.