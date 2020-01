Elezioni Emilia sondaggi, nuovissimi numeri: in testa c'è... Colpo di scena!

Elezioni Emilia Romagna sondaggi.

Si avvicinano le elezioni regionali del 26 gennaio e gli occhi sono tutti puntati sulla sfida dell'Emilia Romagna, vero snodo per il futuro della maggioranza e del governo, con Mattei Salvini che si gioca tutto e rischia il ridimensionamento in caso di sconfitta. Osservando gli ultimi numeri usciti in questi giorni, le stime del sondaggista Alessandro Amadori per Affaritaliani.it vedono al momento in testa il Governatore uscente Stefano Bonaccini con il 44-46% sostenuto dal Centrosinistra.



La senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata del Centrodestra unito, è indietro di due punti al 42-44%. Simone Benini del Movimento 5 Stelle si attesta tra il 6 e l'8%. Altri candidati complessivamente al 4-6%. "Determinanti saranno gli incerti e gli indecisi, per cui sono di assoluta importanza gli ultimi giorni di campagna elettorale", spiega lo stesso Amadori.



SALVINI IN CAMPAGNA ELETTORALE IN EMILIA ROMAGNA - "Non saranno elezioni regionali, sara' una festa di popolo", "avete sulle spalle un intero Paese che guarda a voi perche' c'e' un intero Paese che vorrebbe fare quello che in democrazia sarebbe normale". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini a Cesenatico (Forli'-Cesena) durante un comizio elettorale per le regionali in Emilia-Romagna. "Sono un curioso dittatore - ha aggiunto - perche' sono l'unico dittatore al mondo che chiede le elezioni, che chiede che il popolo voti. Di solito i dittatori sono quelli che non fanno fare le elezioni per stare al Governo abusivamente. Lascio scegliere a voi chi e' piu' democratico e chi l'aggettivo democratico ce l'ha solo nel nome del partito ma non lo attua nella sua vita quotidiana". In Emilia-Romagna, continua Salvini, "se si vince cambia la storia d'Italia e d'Europa", nelle mani degli emiliano-romagnoli c'e' la "possibilita' di salvare la storia la cultura l'identita' e il futuro di un intero continente", perche' "in ballo c'e' una visione del mondo diversa". "Stavolta per la prima volta dopo 50 anni la partita e' aperta e siamo in vantaggio noi". Matteo Salvini oggi e' impegnato in diverse tappe elettorali in Romagna in vista del rush finale per le elezioni del 26 gennaio. Dopo Cesenatico oggi sara' a Gambettola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Faenza, Modigliana e in serata chiudera' con una cena a Lugo. Domani, tra i vari appuntamenti, e' atteso a Bologna per la 'Befana del poliziotto' del Sap all'Antoniano. Luogo la cui facciata oggi e' stata imbrattata con alcune scritte contro il sindacato di Polizia.

Regionali: Salvini, confronto Bonaccini-Borgonzoni si fara' - "E' falso" che la Lega abbia rifiutato il confronto chiesto dal quotidiano Il Resto del Carlino tra i candidati alla presidenza dell'Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a una domanda dei cronisti a margine di un comizio elettorale a Cesenatico. Il confronto, ha detto, "lo faranno".