Elezioni Emilia sondaggio: c'è il sorpasso. Sorprese tra i partiti. Nuovi dati

Elezioni Emilia sondaggio



A meno di quattro settimane dalle elezioni regionali in Emilia Romagna, Affaritaliani.it pubblica in esclusiva i risultati del sondaggio effettuato tra il 27 e il 30 dicembre da Roberto Baldassari, direttore generale di MG Research. Il margine di errore per i candidati governatore e per i partiti maggiori è tra l'1,5 e il 2,5%. Si tratta delle prime stime dopo la presentazione ufficiale delle liste.



Il presidente uscente Stefano Bonaccini risulta in testa di due punti e al momento si colloca tra il 43,5 e il 47,5% (valore centroide 45,5%). La senatrice leghista Lucia Borgonzoni, candidata del Centrodestra, si attesta tra il 41,5 e il 45,5% (centroide 43,5%). Simone Benini del Movimento 5 Stelle è tra il 6,5 e l'8,5% (7,5%). Altri candidati alla presidenza dell'Emilia Romagna complessivamente al 2,5-4,5% (3,5%).



Tra i partiti, invece, la coalizione di Centrodestra è avanti di un punto. Lega primo partito della Regione tra il 31 e il 35% (33%). Fratelli d'Italia si attesta tra il 6 e l'8% (7%). Altri di Centrodestra compresa Forza Italia tra il 4 e il 6% (5%). Totale del Centrodestra 43-47% (45%).



Il Partito Democratico si colloca tra il 26,5 e il 30,5% (28,5%). La lista civica 'Bonaccini Presidente' è tra il 5,5 e il 7,5% (6,5%). Altri di Centrosinistra valgono tra l'8 e il 10% (9%). Totale della coalizione di Centrosinistra 42-46% (44%).



Il Movimento 5 Stelle si attesta tra il 6,5 e l'8,5% (7,5%). Altri partiti e liste complessivamente tra il 2,5 e il 4,5% (3,5%).